Cristiano Ronaldo ancora sotto attacco: “Super teatrale, che frustrazione!”

Cristiano Ronaldo attira le attenzioni di tutti, dentro e fuori dal campo. Arrivano nuove critiche dopo la partita di ieri contro l’Atletico Madrid

Cristiano Ronaldo, nel calcio e non solo, occupa un posto a parte. Il portoghese è considerato, a ragione, uno degli attaccanti più forti della storia.

Questo non può essere dimenticato, ma è vero che nelle ultime stagioni il bomber ha un po’ perso la sua aura da vincente e lasciato spazio anche a malumori, mal di pancia, sbuffi e tante critiche. Si credeva che fosse il matrimonio con la Juventus a non essere felice, ma anche dopo l’addio ai bianconeri, il portoghese non ha innalzato il livello del suo gioco. Anzi, dopo l’arrivo di Ralf Rangnick in panchina, uno che fa delle sue idee la sua forza e del lavoro con i giovani la sua prerogativa, non se la sta passando benissimo. Nel presente, ma anche per quanto riguarda le prospettive future. Ieri, ad esempio, era in programma Atletico Madrid-Manchester United per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. E non arrivano commenti molto carini sulla prova del bomber.

Cristiano Ronaldo nel mirino delle critiche dopo la prova in Champions

Se si pensa a Cristiano Ronaldo e alla Champions League, il binomio è quasi scontato e fa rima con vittoria, non certo con crisi. Eppure, ieri il portoghese non l’ha dimostrato, non riuscendo veramente a lasciare il segno. Dopo il vantaggio immediato di Joao Felix, a sistemare la situazione per i Red Devils è stato Elanga nelle fasi finali di gara. A commentare la prova dell’ex Juventus ci ha pensato il giornalista Filippo Ricci ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su Radio 24: “Cristiano Ronaldo ieri male, super teatrale, un sacco di gesti di frustrazione, una punizione alle stelle e poco altro. Nel 2022 in 9 partite 1 solo gol, ieri prima volta che resta a secco in questa Champions League”. Insomma, una bocciatura in piena regola per l’ex Real Madrid, ma magari, come ha già fatto in diverse occasioni, smentirà tutti al ritorno.