Coronavirus, GIMBE: ancora in calo contagi e decessi

Calano i ricoveri e le terapie intensive, solo 59mila i nuovi vaccinati. Cartabellotta: “La quarta ondata è in piena fase discendente”

Per la quarta settimana consecutiva si conferma la discesa dei contagi Covid (-20,6%). In calo anche i decessi (-15,8%), i ricoveri ordinari (-16,2%) e quelli in terapia intensiva, che sfiorano il -20%.

Lo ha reso noto la Fondazione GIMBE nel consueto monitoraggio indipendente della settimana 16-22 febbraio. Una discesa di tutti gli indicatori, compreso però anche il numero dei tamponi effettuati (-19,6%). Il tasso di positività si mantiene sostanzialmente stabile. Questo il commento del presidente della Fondazione Cartabellotta: “La quarta ondata è in piena fase discendente, con evidente riduzione della pressione ospedaliera e dei decessi. Tuttavia, 50 mila nuovi casi al giorno, tasso di positività dei tamponi al 10% e quasi 1,3 milioni di attualmente positivi dimostrano che la circolazione del virus è ancora piuttosto elevata. Fine dello stato d’emergenza non equivale alla fine della pandemia. Al momento è impossibile abolire misure di sanità pubblica come mascherine al chiuso e isolamento dei positivi, indispensabili per consentire la completa riapertura di tutte le attività”.