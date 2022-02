Allegri telefona al Top Player | Super colpo per la Juventus

Massimiliano Allegri in contatto con il centrocampista: la Juventus prova il grande colpo per l’estate. Il punto sulla trattativa che fa sognare i tifosi

Proseguirà in estate la campagna rafforzamenti della Juventus. I bianconeri sono stati i veri protagonisti del calciomercato invernale con gli acquisti di Zakaria e soprattutto Dusan Vlahovic. Il club di Torino, però, è stato bravo anche nel cedere: sono andati, infatti, via gli esuberi Ramsey, Kulusevski e Bentancur.

In estate la Juventus è chiamata a sistemare soprattutto il reparto difensivo: i bianconeri devono pensare al futuro, con Bonucci e Chiellini che non sono di certo più giovanissimi. Potrebbe arrivare anche un attaccante qualora Paulo Dybala non dovesse rinnovare.

Arriverà certamente anche un centrocampista, per completare un reparto che ha già Locatelli e Zakaria due perni importanti. Massimiliano Allegri aspetta ancora un altro elemento.

Calciomercato Juventus, futuro Pogba: il punto sulla trattativa

Il sogno, ormai da anni, continua ad essere Pogba. Il francese a fine stagione lascerà il Manchester United e il suo agente Mino Raiola è pronto a portarlo altrove. Il procuratore italo-olandese si sta guardando attorno, alla fine chiaramente a scegliere sarà il giocatore

Le offerte importanti non mancano: dal Psg, passando per il Real Madrid, tutte pronte a mettere sul piatto tanti soldi, per convincere Pogba a firmare. Ma c’è anche la Juventus, che hanno voglia di provarci anche se non potranno raggiungere le offerte delle altre squadre.

Ma a Torino, con il bianconero addosso, Pogba si è trovato davvero bene e questo potrebbe spingerlo a rinunciare a qualche milione. Come racconta Guido Tolomei, la Juventus si sta giocando anche la carta Allegri, che sta parlando con il calciatore per provare a convincerlo. Toccherà chiaramente al calciatore scegliere l’offerta migliore ma la Juventus può ritenersi in corsa.