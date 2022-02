Calciomercato, CdA in casa Juventus | Sul tavolo il futuro di Dybala

Passaggio estremamente importante oggi in casa Juventus, con il Consiglio d’Amministrazione che stabilirà le prossime strategie

Punto di svolta possibile per il futuro della Juventus, che oggi riunisce un Consiglio d’Amministrazione caricato di diverse aspettative su più fronti. Alla tavola rotonda bianconera si discuterà di diversi argomenti: dalle strategie ai conti economici, passando per svariate ipotesi, pur senza dare per scontato svolte o scenari clamorosi. Quel che è certo è che un nome che certamente finirà sul tavolo degli argomenti è quello di Paulo Dybala, col contratto in scadenza a giugno e dal quale in un senso o nell’altro dipende molto delle strategie di mercato per la prossima estate.

Gli scenari sono infatti due: un mercato con in tasca il prolungamento dell’argentino, senza quindi particolari necessità in attacco, ed un altro invece senza il numero 10 da andare a sostituire. Lo stesso Arrivabene qualche settimana fa aveva fatto capire che le tempistiche di fine febbraio, con riferimento al Cda, avrebbero potuto rappresentare un momento di svolta.

Calciomercato Juventus, oggi il cda: dal futuro a Dybala

Come evidenziato nell’attenta analisi fatta oggi da ‘Tuttosport’, si parlerà chiaramente di Dybala e a seguire nelle prossime settimane anche con l’agente Jorge Antun, finalmente iscritto all’albo, e che sarà convocato a Torino probabilmente nei primi di marzo. Gli equilibri intanto negli ultimi mesi sono cambiati più volte, tra cifre al ribasso, malumori, esultanze polemiche ed anche una presa di posizione pubblica e forte sulla questione rinnovi da parte dello stesso Arrivabene.

Il quotidiano inoltre evidenzia che al momento del fatidico incontro l’offerta verrà riformulata al ribasso con un taglio consistente alla commissione per l’agente Antun. Lo stesso Dybala in buona sostanza dovrà dimostrare in campo di valere quei fantomatici 10 milioni di euro di ingaggio, perchè l’idea è quella di ripartire in modo differente il computo tra parte fissa e bonus. In caso di prolungamento quindi nell’immaginario generale serviranno stagioni da top player a Dybala per assicurarsi nel concreto quello stipendio da top player che vorrebbe portare a casa, mettendosi alle spalle polemiche, infortuni e qualche annata troppo appannata.