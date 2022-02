Juventus, così non va | Cinque 'epurati', è rivoluzione dopo la Champions

Villarreal-Juventus lascia sensazioni contrastanti, diversi giocatori hanno fallito la prova: il piano per rivoluzionare la rosa sul mercato

Diversamente da quanto accaduto negli ultimi anni, la Juventus è tornata a casa dall’andata degli ottavi di finale di Champions League con un pareggio. Rispetto alle gare delle precedenti edizioni con Atletico Madrid, Lione e Porto, contro il Villarreal non si dovrà cercare la rimonta ed è già un motivo di ottimismo per i bianconeri. Ma l’abolizione della regola sui gol segnati in trasferta imporrà comunque di cercare la vittoria nel ritorno a Torino.

La squadra di Allegri era passata immediatamente in vantaggio con Vlahovic e ha cercato di gestire il risultato, riuscendoci però soltanto parzialmente. La prova dei bianconeri, complessivamente, non ha entusiasmato, l’atteggiamento della formazione di Allegri è stato duramente criticato così come il tecnico. A deludere, sono stati soprattutto alcuni elementi, che hanno dimostrato in maniera piuttosto evidente che la Juventus non potrà contare su di loro per un nuovo ciclo vincente. Sono in cinque in particolare i possibili ‘epurati’ dopo il match dell’Estadio de la Ceramica, analizziamo le future strategie di calciomercato della Juventus per tornare ai massimi livelli in Italia e in Europa.

Calciomercato Juventus, caccia al ‘Vlahovic di centrocampo’: tra addii e sogni

Ai bianconeri, da qualche anno a questa parte, sembra mancare qualcosa a centrocampo per fare realmente la differenza. In questa stagione sono arrivati gli acquisti di Locatelli e Zakaria a risolvere qualche problema, ma gli altri giocatori non sembrano all’altezza di grandi scenari. Sul banco degli imputati è finito ovviamente Rabiot, che ha deluso ancora una volta e soprattutto ha enormi responsabilità sul pareggio di Parejo di ieri sera. Ma il francese non è il solo per il quale la conferma appare a questo punto un miraggio. L’ingresso in campo di Arthur è stato poco significativo, in un anno e mezzo in bianconero il brasiliano ha fatto vedere soltanto briciole di quello che sembrava il suo talento ai tempi del Barcellona. L’ex blaugrana non appare in grado di prendere le redini della mediana, in generale la Juve va a caccia di un giocatore ‘alla Vlahovic’ in mezzo al campo, che possa coniugare in modo ideale doti fisiche e tecniche.

Se in cabina di regia, alle spalle di Locatelli, si va verso il ritorno di Nicolò Rovella, dopo l’apprendistato al Genoa, sono tre i profili su cui la Juventus si concentra per portare a casa un giocatore di spessore. Impossibile non pensare al solito Pogba, che potrebbe arrivare a parametro zero, ma il francese dovrebbe abbassarsi sensibilmente l’ingaggio: troppi i 21 milioni lordi percepiti attualmente. Una alternativa sempre a parametro zero potrebbe essere il milanista Kessie, su cui però c’è anche l’interesse dell’Inter e di altri top club europei, primo fra tutti il Barcellona. Infine, mirino sulla Capitale e sulla Lazio per Sergej Milinkovic-Savic, connazionale di Vlahovic che insieme a lui potrebbe costituire un asse balcanico estremamente intrigante.

Juventus, il futuro è di Vlahovic: ma Morata è ancora in dubbio

Ci sono anche altri giocatori il cui futuro, dopo la gara di ieri sera, appare lontano dai bianconeri. Alex Sandro, oltre ad aver calato il proprio rendimento negli ultimi tempi, sembra non fornire più le necessarie garanzie fisiche. In fascia sinistra difensiva, i nomi più caldi al momento sembrano quelli del genoano Cambiaso e del friulano Udogie. Ci spostiamo poi all’attacco, dove troviamo un Kean sempre più in bilico.

Nemmeno entrato in campo, il giovane attaccante potrebbe non essere riscattato e tornare al Psg. E infine Morata, che si è battuto in maniera volenterosa, ma con poco costrutto. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus ha iniziato con gli agenti di Morata le discussioni per il riscatto, ma la sensazione è che questo avverrà solo in caso di un corposo sconto da parte dell’Atletico Madrid. I dubbi sulla possibilità di far coesistere lo spagnolo nel tridente offensivo, comunque, restano. La Juventus tiene sempre d’occhio la situazione Zaniolo in casa Roma e mette nel mirino anche Giacomo Raspadori, in crescita vertiginosa con il Sassuolo.