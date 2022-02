VIDEO CM.IT | Milan alla francese: alla scoperta di Gouiri, talento paragonato a Benzema

Gouiri, classe 2000, gioca per il Nizza ed ha raggiunto la doppia cifra in stagione: alla scoperta del nuovo obiettivo del Milan

Amine Gouiri, centravanti classe 2000, gioca per il Nizza ed ha raggiunto la doppia cifra in stagione: sono già dieci i centri in Ligue 1 e uno in Coppa di Francia.

In Francia in molti lo paragonano addirittura a Karim Benzema: oltre al Milan, su di lui anche gli occhi del PSG e del Newcastle. Andiamo alla scoperta del nuovo talento francese, con il club rossonero sempre alla ricerca di nuovi attaccanti per il post Ibrahimovic e Giroud. Ecco chi è Gouiri.