Shevchenko: ‘L’Ucraina è la mia patria. Orgoglioso del mio paese”

In relazione a quanto sta accadendo in Ucraina, si è espresso anche l’ex allenatore del Genoa, Andriy Shevchenko che si è esposto sui social

La tensione esplosa di recente in Ucraina ai confini con la Russia sta tenendo banco per ciò che concerne l’attualità. Una vicenda estremamente delicata che ha portato anche alla reazione social dell’ex campione del Milan, Andriy Shevchenko che si è esposto tramite un messaggio sentito sui suoi profili social.

I venti di guerra che spirano in questo momento a ridosso del suo paese spaventano, e Sheva ha pubblicato il seguente messaggio sia su Twitter che su Instagram con in allegato la foto della bandiera col territorio ucraino: “L’Ucraina è la mia patria! Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio paese! Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione! Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà! Questa è la nostra risorsa più importante! Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! Insieme vinceremo! Gloria all’Ucraina!”.