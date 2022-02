Lazio, formazione d’emergenza col Porto: ma Immobile recupera

Il tecnico biancoceleste per il play-off di Europa League potrà contare su Ciro, ma non su Zaccagni, Acerbi, Lazzari e Pedro

Al centro dell’attacco per guidare la Lazio alla rimonta contro il Porto. Ciro Immobile ha smaltito l’influenza e recupera per i play-off di Europa League. Domani sera sarà in campo all’’Olimpico’ nella sfida di ritorno con i portoghesi. Maurizio Sarri tira un sospiro di sollievo.

Il bomber, assente all”Estadio do Dragao’ e alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese, nella rifinitura a Formello torna a disposizione del tecnico che deve fare i conti con infortuni e squalifiche. Zaccagni, in odore di convocazione da parte del ct Mancini, è squalificato e guarderà il match dalla tribuna. Pedro, uscito dopo 20 minuti ad Udine, non è al top per una tendinite e potrebbe essere risparmiato. Più probabile il suo impiego contro il Napoli domenica sera sempre all”Olimpico’. Spazio Felipe Anderson e Cabral sugli esterni, mentre Raul Moro e Romero inizialmente resteranno in panchina.

Lazio-Porto, da Milinkovic-Savic a Hysaj: le ultime sulla formazione di Sarri

Nel mezzo ballottaggio aperto tra Cataldi, tornato ai suoi livelli, e Leiva, rimasto a riposo insieme a Luis Alberto per squalifica nell’ultimo turno di campionato. Lo spagnolo sarà una delle due mezzali con Milinkovic-Savic. In difesa scelte obbligate: Lazzari è fermo ai box per un infortunio alla coscia, e Acerbi, reduce da un problema al flessore, non ha i 90 minuti nelle gambe. Luiz Felipe e Patric formeranno la coppia centrale, con Hysaj terzino sinistro e Marusic terzino destro. Radu, se necessario, entrerà a gara in corso. Pochi dubbi sul portiere: confermato Strakosha. Insomma, una formazione quasi d’emergenza per ribaltare la sconfitta per 2-1 di una settimana fa. Un’impresa difficile, ma non impossibile con la spinta di oltre 30mila tifosi sugli spalti.