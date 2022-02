Lazio-Porto, da Acerbi a Immobile: il doppio annuncio di Sarri

E’ giornata di vigilia per la Lazio di Maurizio Sarri. Domani i biancocelesti giocheranno contro il Porto. Ecco le sue dichiarazioni

Le dichiarazioni di Maurizio Sarri alla vigilia di Lazio-Porto, match di ritorno di Europa League.

Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa, ha così parlato: “La gara di andata ci ha detto che la partita di domani sarà difficilissima, ma non impossibile. Penseremo solo alla partita di domani, non faremo ragionamenti in vista del Napoli”.

Recuperi – “Acerbi è stato fermo per 45 giorni. È guarito, ma ora non è al massimo della forma. Speriamo di portarlo presto in condizione, al momento non può iniziare una gara dal primo minuto. Immobile? E’ stato fermo 6-7 giorni. Oggi lo valuterò e poi decideremo sul suo impiego. Nella gara di domani servirà lucidità mentale, dovremo essere attenti soprattutto sulla fase difensiva”

Pedro – L’infortunio sembra meno grave del previsto, ma ancora non sappiamo quanto resterà fuori. Le prossime due partite saranno importanti”.

Lazio, il punto sui singoli: da Radu a Cabral

“Radu è in un buon periodo – prosegue Sarri -, sta crescendo ed è un giocatore affidabile. L’ultima partita l’ha fatta da esterno, un ruolo che non occupa da tempo ma l’ha fatta nel migliore dei modi. Cataldi ha avuto una piccola flessione ma sta rispondendo bene.

Cabral – “E’ arrivato in un momento in cui siamo coinvolti in allenamenti di preparazioni delle gare e non di studio dei sistemi di gioco. Lui si applica molto ed è sempre molto attento a quello che si fa in allenamento. Vediamo se riuscirà ad aiutarci. Luka Romero? Sta crescendo all’ombra di Raul Moro e sta crescendo bene, ha un’intelligenza vivace, è determinato ed ha futuro. Oggi deve avere pazienza e studiare. Zaccagni è un’assenza pesante, perché è un giocatore in forma e in fiducia. Luis Alberto ci deve dare qualità e può farci la differenza”.