UFFICIALE | Juventus, altro ko: rottura del tendine, stagione finita

Altro infortunio per la Juventus: rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro per il bianconero, stagione finita

Dopo McKennie, altro lungo infortunio per la Juventus. Kaio Jorge si è fatto male al ginocchio durante la partita disputata quest’oggi con l’Under 23: per lui rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro e stagione finita.

Questo il comunicato diramato dalla Juventus: “Nel corso della partita di oggi dell’Under 23 Kaio Jorge ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questo pomeriggio presso il J|Medical hanno evidenziato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nelle prossime ore”.

I tempi di recupero si stimano tra i 3 e i 4 mesi: per il giovane brasiliano quindi se ne riparlerà direttamente nella prossima stagione. Una notizia che arriva dopo il ko subito da McKennie nella sfida Champions contro il Villarreal: l’americano ha riportato la frattura del secondo e terzo metatarso e ritornerà in campo non prima di 8 settimane.

Juventus, infortunio Kaio Jorge: stagione da dimenticare

Tornando a Kaio Jorge per lui la prima stagione alla Juventus è decisamente da dimenticare. Infortunio a parte, il brasiliano ha trovato poco spazio nella squadra di Allegri. Le sue presenze in prima squadra sono 13 per un totale di appena 124 minuti disputati. L’ultima apparizione risaliva al 18 gennaio, in coppa Italia contro la Sampdoria, poi solo panchina.

Oggi il ritorno in campo dopo oltre un mese con l’Under 23 e il brutto infortunio che mette fine alla prima stagione in bianconero. Un’annata sicuramente da dimenticare ma a 20 anni avrà tempo e modo per riscattarsi, anche con la maglia della Juventus.