Juventus, clamoroso dietrofront | Il caso resta aperto

All’indomani del pareggio ottenuto sul campo del Villarreal in Champions League, in casa Juventus si torna a parlare di calciomercato

L’1-1 in casa del Villarreal conquistato dalla Juventus, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, ha fatto storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori. Dopo il gol lampo di Dusan Vlahovic, al quale sono bastati 32 secondi per mettere il suo primo timbro europeo, la squadra bianconera ha tirato i remi in barca.

Complice la gravissima disattenzione di Adrien Rabiot, Parejo ha riportato il risultato in parità, quando la partita sembrava già incanalata. La prestazione degli uomini di Massimiliano Allegri non è piaciuta per niente, troppo rinunciatari anche dopo il vantaggio quando potevano chiudere definitivamente la contesa affondando la difesa del ‘Submarino Amarillo’, che di certo non ha brillato per solidità. Dunque, si poteva fare di più, e molto. Ma continuano a farsi vedere i soliti problemi evidenziati dalla Juventus dopo il ritorno di Allegri in panchina, all’inizio della stagione in corso.

Evidentemente, gli innesti di Vlahovic e Denis Zakaria non bastano a coprire le pecche della squadra. Nella prossima sessione di calciomercato, la dirigenza bianconera dovrà lavorare molto, in entrata e in uscita, per poter rivoluzionare la rosa, bisognosa di innesti in difesa e a centrocampo, ma anche in attacco viste le situazioni in bilico di Paulo Dybala e Alvaro Morata. Senza dimenticare Moise Kean, deludente alla seconda avventura a Torino.

Juventus, per l’attacco il caso è aperto: le ultime dalla Spagna

In attesa di capire cosa succederà con Paulo Dybala, in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso e ancora più in bilico dopo le parole del vice presidente, Pavel Nedved, e dell’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, e con Alvaro Morata, il cui agente è stato avvistato a Villarreal, il nome che rimbalza con frequenza dalla Spagna è quello di Ousmane Dembele. Anche al francese scadrà il contratto a giugno col Barcellona, ma la situazione è divenire.

Stando, infatti, a quanto riporta ‘Sport’, il calciatore non avrebbe ancora firmato con nessun club e fino a fine febbraio sarebbe pronto ad ascoltare un’eventuale nuova proposta di prolungamento contrattuale da parte del Barcellona, con Xavi che lo terrebbe molto volentieri in rosa. Nel frattempo, l’offerta presentata in inverno per il 24enne attaccante esterno francese, è stata ritirata dai catalani, che non nutrono grande fiducia. In ogni caso, una futura proposta sarà certamente al ribasso rispetto alle cifre precedenti. Dunque, la questione resta aperta e la Juve osserva con attenzione da lontano.