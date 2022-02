Si chiude l’andata degli ottavi di finale di Champions e Calciomercato.it seguirà in tempo reale Atletico-Manchester United e Benfica-Ajax

Dopo il pareggio di ieri della Juventus e la vittoria del Chelsea, il programma dell’andata degli ottavi di Champions League si chiude questa sera con due partite molto interessanti. Al ‘Wanda Metropolitano’ si affronteranno Atletico Madrid e Manchester United, mentre al ‘Da Luz’ di Lisbona si scontreranno Benfica e Ajax.

Quella di Madrid sarà una gara dal sapore particolare per Cristiano Ronaldo, ex nemico pubblico numero uno della tifoseria colchonera e sempre bersagliato in virtù del suo passato al Real. Preso di mira durante la sfida contro la Juve, il portoghese tra andata e ritorno nel 2019 si lasciò andare ad alcuni gesti di reazione che non passarono di certo inosservati. Al di là di questi aspetti, a spaventare Diego Pablo Simenone ci sono soprattutto le statistiche di CR7 contro l’Atletico, che parlano di 25 gol e 9 assist in 35 partite. Senza Griezmann e Koke, el Cholo si affiderà soprattutto a Luis Suarez. Nell’altro match di stasera, sfida tra due delle migliori tradizioni calcistiche mondiali.

Rispetto alla fase a gironi, la squadra portoghese ha cambiato guida tecnica e ha vissuto momenti molto difficili che l’hanno portata ad avere ben 12 punti di svantaggio sugli eterni rivali del Porto. L’Ajax, invece, resta una delle più belle espressioni calcistiche di questa stagione. Dopo aver vinto il girone a punteggio pieno, non ha nessuna intenzione di fermarsi sul più bello, anche se la eco del caso Overmars continua a farsi sentire. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.