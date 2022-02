CMIT TV | Flop Champions, futuro di Allegri scritto: “La società ha deciso”

Il futuro di Massimiliano Allegri non legato alla Champions League: la convinzione sul futuro della panchina della Juventus

Un pareggio che sa di rimpianto. La partita di ieri sera ha rimasto inalterati tutti i dubbi sulla Juventus. In vantaggio subito con Vlahovic, i bianconeri hanno poi concesso al Villarreal il gol del pareggio con una prestazione certamente non convincente.

Ancora una volta sul banco degli imputati è finito Massimiliano Allegri per la mancanza di gioco da parte della Juve.

Una situazione che fa sorgere qualche dubbio sulla bontà della scelta fatta dal club bianconero in estate quando, terminata la breve esperienza Pirlo, è stato richiamato il tecnico toscano, offrendogli un ricco contratto quadriennale. Ma cosa accadrebbe in caso di fallimento con la mancata qualificazione in Champions League?

Calciomercato Juventus, fallimento Champions: il futuro di Allegri

Il futuro di Allegri è già delineato come spiega l’opinionista Luca Gramellini, intervenuto alla CMIT TV: “Allegri ha un quadriennale e non mi risultano esserci clausole relative alla qualificazione alla Champions, come ho letto, che porterebbero ad una possibile rescissione in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione. E non mi risulta nemmeno che ci siano discussioni sulla sua conferma come allenatore della Juventus. Perché non lo sia, ci deve essere una clausola che consenta alla Juve di non pagare l’ingaggio ad Allegri”.

Una situazione che porta ad una conseguenza chiara: “Che piaccia o non piaccia – conclude Gramellini – , la società ha deciso di programmare il futuro con Allegri, l’accordo per quattro anni la dice lunga”.

Lo stesso Gramellini ha parlato anche della gara di ieri sera con il Villarreal: “E’ un rimpianto. Quando giochi a questi livelli e commetti un errore come quello di Rabiot, mastodontico, ti puniscono. Con quell’unico errore la Juventus vanifica una prova che l’avrebbe messa in condizioni di vantaggio a Torino. Ora si intravede la disponibilità di tutti a sacrificarsi, ora c’è squadra. Purtroppo, conosciamo Allegri, questo va a discapito dall’essere propositivi. Non ho visto una brutta Juve, tutt’altro”.