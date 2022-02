Calciomercato Milan, il poker è servito | 100 milioni per la rivoluzione

Calciomercato Milan, i rossoneri preparano una grande sessione estiva: 100 milioni di budget per quattro acquisti di spessore

La finestra di mercato invernale da parte del Milan è stata piuttosto conservativa. I rossoneri hanno scrutato l’orizzonte alla ricerca di opportunità, ma alla fine non sono andati oltre l’acquisizione del giovane prospetto Lazetic. Per il resto, si è scelto di non intervenire in entrata.

Numericamente, forse, sarebbe servito un innesto per ovviare, al centro della difesa, al grave infortunio di Kjaer. Alla fine, però, la dirigenza del Diavolo ha scelto di non compiere acquisti su base provvisoria. L’idea, a questo punto, è chiara. Puntare tutto sul mercato estivo, avendo un extra budget risparmiato in questa finestra e con in più i soldi della qualificazione in Champions League, per compiere una piccola rivoluzione. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan avrà a disposizione 100 milioni di euro per mettere a segno quattro acquisti e alzare decisamente l’asticella.

Calciomercato Milan, riparte il doppio assalto al Lille ma c’è anche il doppio colpo in attacco

Per i primi due nomi, si guarda, necessariamente, in casa Lille, come già è avvenuto più volte negli ultimi anni e con le basi che sarebbero già state predisposte. Il Milan, come raccontato da Calciomercato.it, è al lavoro da tempo per trovare l’accordo per il trasferimento del difensore Sven Botman. In più, si pensa a Renato Sanches, con la sponda preziosa dell’agente Jorge Mendes, con cui si sta arrivando anche alla definizione del rinnovo di Rafa Leao. L’idea è spendere circa 30 milioni a testa per difensore e centrocampista. Non è finita qui: per l’attacco occhio a Bergwijn, l’olandese al Tottenham non è ritenuto un intoccabile da Conte, da capire però quale sarà l’effettiva richiesta di Paratici. Il sogno sarebbe, con 40 milioni circa, mettere le mani su di lui e sul giovane talento del Reims, Hugo Ekitike, 20 anni a giugno.