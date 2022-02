Calciomercato Juventus, scelta fatta: ecco il ‘Vlahovic del centrocampo’

Juventus in difficoltà a centrocampo, serve un colpo ‘alla Vlahovic’: decisione presa per il futuro

Sono bastati meno di 35 secondi a Dusan Vlahovic per segnare il suo primo gol in Champions League alla sua prima apparizione con la maglia della Juventus. Il serbo ha lanciato un messaggio chiaro, ma nella gara di ieri contro il Villarreal un altro messaggio è apparso lampante: alla Juventus servono rinforzi in mediana. L’arrivo di Locatelli in estate e quello di Zakaria a gennaio non possono bastare per rafforzare il reparto dei bianconeri.

La società sta sondando il terreno per un possibile nuovo colpo in mediana e a tal proposito noi di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai tifosi quale sarebbe il miglior affare per la società bianconera nella prossima estate. Un colpo ‘Alla Vlahovic’ che possa far impazzire i tifosi e che possa far fare alla mediana juventina un salto di qualità.

Sondaggio CM.IT, Juventus: è Milinkovic-Savic il nome giusto

Il sondaggio è stato formulato sulla nostra pagina Twitter e il vincitore è apparso ben chiaro. Con il 45,9% delle preferenze, è Sergej Milinkovic-Savic il profilo giusto su cui la Juventus deve puntare per rafforzare il proprio reparto di centrocampo. Certo, trattare con la Lazio non è mai facile, ma secondo i follower del nostro account, è il serbo il nome giusto su cui investire.

Molto più distanziati gli altri nomi proposti. Il 29,7% dei votanti vorrebbe rivedere in bianconero Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è certamente rimasto nei cuori dei tifosi bianconeri e per molti rappresenta ancora un sogno. Di certo l’operazione non sarà semplice complice anche un faraonico stipendio da lui percepito al Manchester United. Ancor più indietro c’è Nicolò Zaniolo: il giocatore della Roma è stato scelto dal 14,9%. Ultimo tra i votati è invece Franck Kessie: il milanista, forse ancora per poco visto che per il rinnovo del contratto non sembrano esserci spiragli, è stato scelto con il 9,5% delle preferenze.