La Juventus fermata sul pari anche nella trasferta di Champions League sul campo del Villarreal: Allegri nel mirino

Juventus dai due volti ieri sera nel primo round degli ottavi di Champions League contro il Villarreal nella tana degli spagnoli di Emery.

Bene per la prima ora di gioco, in sofferenza nell’ultima mezz’ora dopo il pareggio di Parejo che aveva risposto al vantaggio lampo firmato da Vlahovic. Un pareggio prezioso per la squadra di Allegri, anche se problemi restano con i bianconeri che non riescono a chiudere le partite e si fanno bloccare nuovamente sul pareggio.

Villarreal-Juventus, Allegri in emergenza: cambio forzato per Bonucci in Champions

L’allenatore toscano nella ripresa ha giocato la carta Bonucci per Alex Sandro, uscito acciaccato per un problema fisico. Una sostituzione forzata per Allegri, con il nazionale azzurro non al meglio dopo l’ultimo stop ai box. Bonucci ha faticato come analizza anche Luca Momblano: “Leo non stava in piedi, si vede che non era al top della condizione. Ad un certo punto si vede che rinuncia ad inseguire un avversario“, ha sottolineato il giornalista a ‘Juventibus’.

Anche Allegri nella conferenza stampa di vigilia aveva parlato delle condizioni fisiche non ancora perfette di Bonucci: “Oggi (lunedì, ndr) è tornato ad allenarsi con la squadra, non ha sentito dolore. Averlo in gruppo è già un bel successo. Verrà con noi in Spagna, sarà disponibile eventualmente per sabato dal primo minuto“. Quindi pronto per la trasferta di campionato ad Empoli, non al meglio invece ieri sera sul campo del Villarreal. Allegri costretto a rischiare, anche per l’emergenza difensiva che continuerà nelle prossime uscite per la Juventus.