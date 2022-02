Vlahovic debutta in Champions, il dato che fa sorridere la Juventus

Dusan Vlahovic esordirà questa sera in Champions League: per lui i debutti sono quasi sempre fortunati, Allegri può sorridere

E’ la notte della Champions per la Juventus e Dusan Vlahovic. Tra poco i bianconeri di Allegri scenderanno in campo contro il Villarreal nell’andata degli ottavi di finale della competizione più importante per club.

Una partita che segnerà il debutto per l’attaccante serbo a secco nelle ultime uscite stagionali non senza qualche dubbio: finora Vlahovic nelle competizioni europee ha appena 50 minuti in un preliminare di Europa League con la maglia del Partizan Belgrado. Era la stagione 2016/2017 e l’attaccante aveva appena 16 anni. Niente debutto con il botto per lui che non riuscì ad andare in gol e vide la sua squadra sconfitta ai rigori. Uno dei pochi esordi che hanno visto Vlahovic restare a secco. Oltre a questo e a quelli in campionato con le maglie di Fiorentina e Partizan, il bomber serbo ha sempre bagnato con una rete i suoi debutti.

Juventus, Vlahovic: il debutto è sempre (o quasi) con gol

Lo ha fatto, facile da ricordare, con la Juventus appena arrivato da Firenze: contro il Verona ci ha messo pochi minuti per far esultare il popolo bianconero. Una tradizione che si porta dietro già dalle giovanili. Quando fece il suo debutto nel campionato Primavera con la maglia viola mise subito in chiaro le cose con una doppietta. Nel segno del due anche il debutto nella coppa Italia di categoria, guarda caso contro la Juventus.

Ancora non basta? Ed allora ecco altri due gol questa volta nella coppa Italia dei grandi: contro il Monza nella stagione 2019/2020 gli bastarono 16 minuti per trascinare la Fiorentina alla rimonta con due gol e un assist.

Contando i suoi sette debutti, tra cambi maglia e diverse competizioni, Vlahovic è riuscito ad andare a segno 7 volte, una media di un gol a partita. Ed allora in vista del Villarreal, la Juventus ha un motivo in più per essere fiduciosa.