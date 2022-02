Villarreal-Juventus, problemi per Allegri: cambio obbligato

Il secondo tempo di Villarreal-Juventus è iniziato con un cambio per i bianconeri: problema fisico e sostituzione obbligata

Dopo un primo tempo concluso in vantaggio grazie al gol di Vlahovic, la Juventus inizia la ripresa con il Villarreal con un cambio obbligato. Dopo l’intervallo Allegri è costretto a mandare in campo Bonucci al posto di Alex Sandro.

Per il brasiliano qualche problemino fisico al termine della prima frazione di gioco. Per lui sostituzione precauzionale per evitare guai peggiori. Con l’ingresso in campo di Bonucci cambia qualche posizione in campo ma non la disposizione tattica: il numero 19 bianconero si è posizionato al centro della difesa con de Ligt sulla sinistra, posizione nel primo tempo occupata proprio da Alex Sandro. Da capire se il 31enne brasiliano smaltirà subito il problema fisico accusato questa sera e potrà essere a disposizione nel prossimo match di campionato.