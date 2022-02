VIDEO CM.IT | Allegri punta su Morata: in Villarreal-Juve e per il futuro

Allegri in conferenza stampa ha testimoniato tutto il suo desiderio di scommettere su Morata: sia in Champion in Villarreal-Juve sia nel futuro

È il giorno di Villarreal–Juve. Questa sera i bianconeri saranno in campo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. A guidare l’attacco, senza Dybala, saranno Vlahovic e Morata.

“Ora non è importante parlare ancora del Barcellona. Ho sempre sentito la fiducia del mister, mi ha dato sempre tanto negli anni vissuti insieme. Conosce i miei limiti e i miei pregi. Mi ha sempre detto che dovevo rimanere, si fida di me. Mi ha detto che l’arrivo di Vlahovic mi avrebbe aiutato. Io rimarrei sempre qui, ma non dipende da me”, ha dichiarato ieri lo spagnolo in conferenza stampa alla vigilia del match. Allegri punta su di lui questa sera e per il futuro della Juve. Il focus sull’attaccante tra campo e calciomercato.