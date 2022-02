Il pareggio del Napoli in casa del Cagliari ha fatto nascere qualche dubbio anche nei confronti di Spalletti, soprattutto per il grande ex bomber

Il Napoli perde una grande occasione in casa del Cagliari, pareggiando una partita che poteva proiettare la squadra di Spalletti in testa alla classifica, anche se a pari punti con il Milan. Gli azzurri giocano una partita deludente, rimessa in piedi solo dall’ingresso in campo di Osimhen e Fabian Ruiz, ma che ha fatto storcere il naso a molti tifosi e non solo.



Dopo il buon pareggio di Barcellona che lascia aperta la qualificazione agli ottavi di Europa League, il Napoli ha fallito l’aggancio in vetta al Milan e il sorpasso all’Inter, che ha ovviamente la gara di Bologna da recuperare. Una chance che, visti gli stop delle due milanesi con Salernitana e Sassuolo, diventa davvero un’occasione più unica che rara buttata al vento. Ma Spalletti aveva comunque tante assenze, soprattutto tra centrocampo e attacco, con diversi giocatori non al meglio e dopo un impegno probante come quello del Camp Nou. Non tutti però hanno dato degli alibi all’allenatore di Certaldo, anzi.

Graziani su Spalletti dopo Cagliari-Napoli: “Osimhen e Fabian Ruiz in panchina, non esiste”

Durante ‘Tiki Taka’ in onda su Italia Uno, Ciccio Graziani ha detto la sua sul pareggio del Napoli a Cagliari e le scelte del suo allenatore: “Spalletti non c’ha capito niente! Non si possono lasciare Osimhen e Fabian Ruiz in panchina, non esiste. Sono tre mesi che Osimhen non gioca e stasera lo lasci in panchina? Faccio i complimenti al Cagliari per la partita che ha fatto, ma stasera Spalletti se l’è incartata da solo“.

Nel dibattito ha preso la parola anche Pasquale Bruno, che ha posto l’accento anche sulla prestazione degli uomini di Mazzarri: “Bisogna fare grandi complimenti al Cagliari per la grandissima partita che ha fatto. La partita di stasera ha dimostrato che le squadre in testa alla classifica non hanno riserve all’altezza e lo dimostrano i risultati di Inter, Milan, Napoli ma anche la Juve stessa”. Poi su Osimhen in panchina: “Se hai Petagna in panchina ci può stare”. E Ciccio Graziani replica così all’ex difensore: “Petagna è un buon calciatore, ma non può stare in una squadra che punta a certi livelli. Il Napoli doveva giocare per vincere questa partita, invece ha giocato solo gli ultimi 15 minuti. Appena sono entrati i titolari ha cambiato la partita”.