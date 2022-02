Il Napoli torna ad allenarsi in vista del periodo decisivo della stagione tra Barcellona, Lazio e Milan: le novità importanti per Spalletti

Il Napoli ha fallito l’aggancio al Milan in vetta e il sorpasso all’Inter, che quindi resta potenzialmente a +3 sugli azzurri in attesa di recuperare la partita di Bologna. Il pareggio di Cagliari ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi azzurri, più che per il risultato probabilmente per la prestazione. Anche perché Spalletti ha dovuto fare i conti con tante assenze, soprattutto in attacco, e le condizioni precarie sia di Osimhen che di Fabian Ruiz, comunque protagonisti assoluti della rimonta a metà.

Non solo, dal momento che durante il match il Napoli ha dovuto rinunciare subito a Di Lorenzo, tra gli uomini più in forma della squadra, e poi si è fatto male anche Malcuit. Oggi i partenopei sono tornati ad allenarsi in vista del ritorno di Europa League, la supersfida di giovedì al Maradona contro il Barcellona. Ma anche pensando alle prossime gare di campionato, decisamente complicate con Lazio e soprattutto Milan, scontro diretto che può essere decisivo per lo scudetto. Scarico in palestra per chi ha giocato ieri, per gli altri lavoro di potenza aerobica in campo e sessione di tiri. I singoli: Lobotka e Tuanzebe hanno lavorato in palestra mentre Politano è tornato in gruppo, come previsto, confermando un’ottima notizia per Spalletti.

Come rende noto il sito ufficiale azzurro, per Lozano e Insigne lavoro personalizzato in campo mentre Anguissa ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Sugli infortunati di ieri: Di Lorenzo, dopo il colpo subito ieri, “ha effettuato esami clinici e diagnostici, con il Dott. Alfredo Bucciero presso la clinica Pinetagrande, che hanno dato esito negativo.

Kevin Malcuit ha effettuato terapie e nella giornata di domani si sottoporrà a esami diagnostici”.