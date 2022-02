Caso Plusvalenze, ESCLUSIVO Autieri: “Ecco a cosa si andrà incontro”

Cinque club di Serie A rischiano il deferimento a seguito dell’indagine sulle plusvalenze sospette

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ sono 11 i club che rischiano il deferimento per plusvalenze sospette. Tra questi, ce ne sarebbero cinque di Serie A. Tutte le società, in merito alla chiusura dell’indagine, sono state avvisate dalla Procura con il 415 bis che, come spiega in esclusiva a Calciomercato.it l’avvocato Camillo Autieri, “è l’atto con cui la Procura avvisa l’indagato della conclusione delle indagini preliminari“.

“Dal momento della notifica, scattono i venti giorni inderogabili in cui l’indagato può fare una serie di cose a suo vantaggio: accedere agli atti, prendere visione ed estrarne copia degli stessi, chiedere di essere interrogato o fornire prove per convincere l’inquirente della genuità della sua posizione – ha aggiunto Autieri – Tutte queste cose confluiranno nel fascicolo del Pubblico Ministero, in questo modo l’inquirente oltre ad avere le risultanze delle indagini (intercettazioni, ecc.) degli inquirenti, avrà anche la versione delle singole parti. A quel punto ci sono tre strade: se dalle risultanze delle memorie, per esempio, risultassero necessari altri elementi, potrebbe essere chiesta una proroga di sei mesi per ulteriori indagini. Qualora non venisse accertato o non vi fosse il reato, si procederebbe alla archiaviazione. Oppure – come nella quasi totalità degli atti – se la situazione risultasse complessa, con margini di contemperamento delle due posizioni, si arriverebbe al rinvio di giudizio davanti a un Giudice (Gip o Gup, ndr) che farà le sue valutazioni dando la possibilità alle parti di provare la loro per così dire innocenza”.

Riguardo la questione plusvalenze, Autieri è sicuro che “vista la complessività e la natura molto pubblica della cosa, si andrà incontro a un rinvio a giudizio di natura sportiva, con gli indagati che avranno modo di portare all’attenzione del giudice tutto il materiale a loro discolpa”.