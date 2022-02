Tanti gli argomenti caldi di questi giorni sempre analizzati nel corso delle nostre live su Twitch. Non ultimo Alessio Dionisi e la suggestione Juventus

Intervenuto nella nostra live sul canale Twitch di CMIT TV, Francesco Di Giovambattista, ci parla di Allegri e di quello che potrebbe essere l'allenatore del futuro per la Juventus: l'attuale allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, era infatti finito nel mirino degli scout bianconeri!



Di Giovanbattista infatti afferma: “Ovviamente rimarrà Allegri, ma la Juve ha due scout che guardano gli allenatori e qualche tempo fa sul loro taccuino c’era stato un allenatore su cui hanno messo un circoletto rosso in prospettiva. Attualmente allena in Serie A ma con esperienza può diventare da Juventus. Il nome? Dionisi”.

Il tecnico neroverde è peraltro finito recentemente in vetrina con il grande successo del suo Sassuolo contro l’Inter a San Siro. Uno 0-2 in trasferta che rappresenta uno scalpo di lusso per il giovane allenatore ex Empoli.