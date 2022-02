Tridente da sogno per la Juventus | Scelto il nuovo colpo

La Juventus a caccia di un nuovo tridente, con Dybala e Morata in dubbio ecco chi comporrà l’attacco con Vlahovic e Chiesa

La Juventus è scesa in campo contro il Villarreal nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, 1-1 il risultato finale con gol all’esordio di Vlahovic dopo pochissimi secondi. Intanto, la società continua a lavorare alacremente per il futuro.

L’idea del tridente varato dal tecnico livornese è molto suggestiva, ma dopo un approccio molto positivo ci sono dei dubbi sulla possibilità di schierare in pianta stabile Dybala e Morata in appoggio a Vlahovic. Dubbi che si trasferiscono anche in chiave di mercato, con l’argentino che ha un rinnovo ancora in bilico e con il riscatto dello spagnolo tutto da definire. Ecco perché la dirigenza valuta anche strade alternative, in considerazione anche del fatto che uno dei posti nel tridente verrà preso da Federico Chiesa, al rientro dal suo lungo infortunio, nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, assalto a Zaniolo: è lui il prescelto per il tridente

Nel consueto sondaggio giornaliero su Twitter, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti quale sarebbe il giocatore su cui puntare per la prossima annata. Il sondaggio viene vinto da Nicolò Zaniolo, effettivamente nel mirino della Juventus come raccontato da Calciomercato.it. Quasi il 50% dei voti totali per il talento della Roma, preferito di gran lunga alle altre opzioni. Solo il 25,3% delle preferenze per il milanista Leao, ancora meno per Dembele (13,7%) e Bergwijn (11,6%), ipotesi che dunque non scaldano particolarmente il cuore dei supporters bianconeri.