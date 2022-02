Calciomercato Juventus, ok alla cessione anticipata: affare da 32 milioni

La Juventus monitora le possibilità sul calciomercato, sia in entrata che in uscita. Via libera per l’addio: dalle cifre ai club interessati

La Juventus studia mosse in entrata e in uscita sul calciomercato, in vista della prossima estate, anche se la testa è per forza di cose totalmente proiettata alla sfida contro il Villarreal.

I piani per il futuro, però, restano lì, in sordina e sulle scrivanie della dirigenza, ma neanche tanto. L’arrivo di Dusan Vlahovic ha, per forza di cose, cambiato gli scenari per diversi calciatori. Se inizialmente a patire di più l’arrivo del serbo doveva essere Alvaro Morata, adesso Moise Kean sembra sempre più lontano dai radar di Massimiliano Allegri. Per l’attaccante italiano, si parla a più riprese di un possibile ritorno al PSG, ma di certo non si ferma lì la schiera di squadre pronte a puntare su di lui, vista la giovane età (è un classe 2000) e quanto ha già dimostrato in termini realizzativi in carriera. La sfida è pronta a scatenarsi anche in Liga, ecco le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Juventus, c’è la fila in Liga per Kean

Il bomber non riesce a trovare continuità in bianconero ed è spesso stato criticato anche per diversi spezzoni giocati. Ora il richiamo della Liga è sempre più forte. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, Siviglia, Villarreal e Atletico Madrid puntano con forza il calciatore, pronte al colpo. Kean, lo ricordiamo, ha un contratto con la Juventus (in prestito) fino a giugno 2023, quindi per l’addio serve il via libera della Vecchia Signora. L’addio potrebbe arrivare per 32 milioni di euro e fare tutti contenti. Occhio, quindi, al futuro con Kean che ha voglia di imporsi sulla scena internazionale: dopo Italia, Inghilterra e Francia, la Spagna potrebbe essere la sua prossima destinazione.