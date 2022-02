CMIT TV | L’esperto in diretta: “Allegri fuori dalla top ten degli allenatori”

Massimiliano Allegri stasera è chiamato ad un grande appuntamento contro il Villarreal

E’ giunta la notte tanto attesa in casa Juventus in vista della partita che tra qualche ora si giocherà contro il Villarreal. Un primo round degli ottavi di finale di Champions League nel quale i bianconeri potrebbero già portarsi in una buonissima posizione in vista del ritorno di marzo.

Una gara che arriva però contro una formazione giunta probabilmente nel miglior momento della sua stagione, con un allenatore in panchina come Unai Emery abituato a far bene nelle grandi serate europee.

Ai microfoni della CMIT TV, l’esperto giornalista di Tuttosport’ ha commentato il momento dei bianconeri, reduci dai due pareggi contro Atalanta e Torino: “Nel derby ha meritato di più il Torino, ci si aspettava di più dalla Juventus a centrocampo. Zakaria? La Juve adesso ha un centrocampista ‘piovresco’ come Pogba, Vieira. Mancava questo pezzo, a me piace. Ha fatto pure gol all’esordio e per lui è una rarità. Poi l’ho visto col Toro e non era quello che ho visto in Svizzera-Italia. Erano tutti un po’ frenati, sembrava che corressero di meno. Anche Vlahovic, è uno che ci mette il cuore, però anche lì si è iniziato a dire ‘Non ha nulla da invidiare a Haaland’, bisogna andare piano. Haaland ha segnato 100 gol più di Vlahovic, e son tanti 100 gol”.

Juventus, Franchi spiazza tutti: “Allegri fuori dalla top ten degli allenatori”

Tornando al discorso allenatori, l’esperto Franchi non vede ancora Allegri nella top ten dei migliori allenatori in Europa: “Adesso non sta nella top ten, sta tra l’11esima e 15esima posizione. Al primo posto c’è Pep Guardiola per quello che ha vinto, al secondo ci sarebbe Mourinho, anche se adesso se guardiamo i risultati meriterebbe di stare fuori dalla top ten.

Poi il passaggio sul tecnico della Roma, idolatrato dai tifosi giallorossi sebbene il momento no: “Lui è l’idolo dei tifosi della Roma, ma Fonseca aveva 9 punti in più a questo punto della stagione. Pirlo aveva 8 punti più di Allegri? Ma lì c’era Ronaldo. La Juve ha avuto questa presunzione, sia lui che Allegri, pensavano di colmare il gap senza Ronaldo”.

Infine, un commento alla carriera di un altro allenatore che sta facendo bene in questa stagione come Spalletti: “In Italia il titolo non l’ha mai portato a casa, e qualche grande come la Roma l’ha allenata. Poi l’Inter, insomma aveva una signora squadra. Spalletti più preparato di Allegri? A me interessa vincere, come diceva Boniperti. Ipotizziamo che sia anche più preparato, ma io preferisco uno che vince”.