Sconfitta e sanzione in arrivo: attacco all’arbitro, guai per il top player

Nel weekend pazzo del calcio europeo, c’è da registrare anche il ko del Psg. Un ko, quello contro il Nantes, che ha fatto arrabbiare Verratti, che rischiano una sanzione

Una sconfitta che può fare ancora più male. Sabato scorso il Psg di Mauricio Pochettino è stato battuto dal Nantes per 3 a 1: Mbappe e compagni, impegnati allo Stade de la Beajoire, sono andati sotto per le reti di Kolo Muani, Merlin e Blas. Il gol di Neymar non è bastato a dare il via alla rimonta.

Il club capitolo è dunque tornato a perdere in Ligue 1 ma il vantaggio resta davvero rassicurante, ben tredici sul secondo posto, occupato dal Marsiglia.

Nonostante l’enorme distacco, che può far dormire sonni tranquilli, molti elementi del Psg hanno mostrato un nervosismo eccessivo: nel mirino è finito la direzione arbitrale del fischietto Mikäel Lesage.

Psg, Verratti a rischio sanzione: il punto

Parole pesanti da parte di Leonardo ma anche di Marco Verratti. Il centrocampista italiano finisce così nel mirino del Consiglio Nazionale di Etica (CNE) della Federcalcio francese per quanto detto a Canal+: “Come è possibile prendere dieci cartellini gialli (6 appunto) ? Non possiamo nemmeno parlare con l’arbitro, non possiamo fare niente. È l’unico arbitro al mondo con cui non puoi farlo. Su Mbappé è un rigore, è un cartellino giallo, quindi rosso. Come è possibile non dare un cartellino giallo? Devi prenderti la responsabilità perché sinceramente non siamo stati rispettati dagli arbitri questa volta”. Sono alcune delle dichiarazioni rilasciate da Verratti, che ora rischia una sanzione.