Cagliari-Napoli è il primo dei due match che chiudono la giornata. Papera di Ospina, il Cagliari passa. Poi, il pari di Osimhen

PAGELLE CAGLIARI

Cragno 6 – Un paio di interventi top nel primo tempo. Mai impegnato nella ripresa, nulla da fare su Osimhen nel finale

Goldaniga 6 – Stringe bene su Mertens, tiene bene per tutta la gara

Lovato 6.5 – Duello rusticano con Petagna, impedisce all’azzurro di esser fluido riferimento

Altare 5 – Lavora bene su Elmas. Osimhen gli salta in testa sul gol del pareggio

Bellanova 6 – Non si risparmia sulla sinistra, tiene bene anche in difesa

Deiola 6.5 – Attento su Zielisnki, partecipa alla manovra. Spreca nella ripresa una palla-gol clamorosa, ci mette tanta sostanza nei raddoppi e sulle seconde palle

Grassi 7 – Gestisce bene l’ampio possesso palla del Cagliari, con i tempi sempre giusti. Un’intensità pazzesca (75′ Marin 6.5 – Sfiora due volte il gol)

Baselli 6.5 – Interno dall’inserimento costante, cerca di essere spina nel fianco sinistro, con un’ottima visione di gioco. Spreca clamorosamente il 2-0 (83′ Zappa sv)

Dalbert 6 – In difficoltà con Di Lorenzo, punta più di frequente Malcuit e cresce nella ripresa (94′ Lykogiannis sv)

Joao Pedro 6.5 – Decisamente pericoloso nei primi minuti, trovando il timing anche ad uno come Koulibaly

Pereiro 7 – Giostra attorno a Joao Pedro, non sempre con la giusta lucidità. Ma, quando lavori palloni sporchi, riesce a creare chance pericolose. Bravo e fortunato a trovare il gol del vantaggio (82′ Pavoletti sv)

All. Mazzarri 6.5 – Se va avanti così, la salvezza è una formalità

PAGELLE NAPOLI

Ospina 4.5 – Attento in particolare su Joao Pedro. Papera pesantissima sul gol di Pereiro. Salva, però, su Marin nel finale

Rrhamani – Solido, sia su Pereiro sia su Joao quando capita dalle sue parti

Koulibaly – Parte con qualche errore non da Koulibaly ed in difficoltà su Joao Pedro. Cresce col passare dei minuti, ma il duello è tosto per tutta la gara

Juan Jesus 6 – Braccetto di sinistra della difesa a tre, tiene senza particolari affanni (67′ Fabian Ruiz – Prova, senza successo, a dare brio alla manovra)

Di Lorenzo 6 – Sua la prima occasione del match, molto diligente. Ma, esce per una botta alla testa (27′ Malcuit – Si prende un giallo nel duello con Dalbert, ma prova anche qualche sortita. Spalletti non è soddisfatto Dall’83’ Zanoli sv)

Demme 6 – Deve sostenere l’impatto fisico del Cagliari: tanta corsa e qualche fallo per tamponare (67′ Ounas – Praticamente, non si vede 4)

Zielinski 6 – Qualche giocata deliziosa, ma va in difficoltà quando la palla è sarda e non sempre con il giusto supporto in fase di non possesso

Mario Rui 7 – Spinge con continuità, attento anche in fase difensiva. Uno dei migliori, serve l’assist dell’1-1

Mertens 6 – Si vede poco, solo una conclusione potenzialmente degna di nota nel primo tempo. Prova a cucire il gioco, non sempre con successo.

Elmas 4.5 – Scialbo primo tempo, Spalletti è costretto a riprenderlo in più occasioni. Stesso canovaccio nella ripresa, partita da dimenticare

Petagna 5.5 – Encomiabile fin da subito per l’impegno, tra riferimento e rientri. Bel duello con Lovato, ma non ha mai una vera chance e quando serve, però, non incide (67′ Osimhen 7.5 – L’uomo del destino, quello che di testa decide le sorti di una gara persa)

All. Spalletti 6 – Stanchezza, assenze ed un Cagliari migliore. Poi, Ospina che fa la frittata. Osimhen tampona il danno

PAGELLA ARBITRO



Sozza 5.5 – Non arbitra all’inglese, è semplicemente troppo permissivo

TABELLINO

RETI: 58′ Pereiro, 87′ Osimhen

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi (75′ Marin), Baselli (83′ Zappa), Dalbert; Joao Pedro, Pereiro (83′ Pavoletti). All. Mazzarri

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina; Rrhamani, Koulibaly, Juan Jesus (67′ Fabian Ruiz); Di Lorenzo (27′ Malcuit, 83′ Zanoli), Demme (67′ Ounas), Zielinski, Mario Rui; Mertens, Elmas; Petagna (67′ Osimhen). All. Spalletti

ARBITRO: Sozza di Seregno (VAR: Valeri)

AMMONITI: Joao Pedro (C), Malcuit (N), Koulibaly (N)

ESPULSI: