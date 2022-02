“Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United” | L’annuncio in Inghilterra

Cristiano Ronaldo potrebbe chiudere il suo ritorno al Manchester United dopo appena una stagione

Contrariamente alle aspettative iniziali, il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United sta deludendo le attese. Se è vero che il fenomeno portoghese non ha particolarmente brillato nell’ultimo periodo, va anche riconosciuto che il livello dei ‘Red Devils’ era forse stato sopravvalutato ad inizio stagione.

In Inghilterra già da qualche settimana si è aperto il dibattito su quello che potrà essere il futuro di CR7 ad Old Trafford. L’ex bianconero non ha nascosto sino a questo momento di non aver stretto un grandissimo rapporto con l’attuale tecnico Ralf Rangnick, scelto dal Manchester per per traghettare il club inglese fino all’estate. Successivamente verrà scelta una nuova guida tecnica, la quale potrebbe avere un ruolo chiave nel futuro di Cristiano.

Manchester United, Cristiano Ronaldo può salutare senza Champions League

Stando a quanto scritto nelle scorse ore dal ‘Daily Mirror’, che ha confermato tra l’altro i rumor delle ultime settimane, la permanenza o meno di Cristiano Ronaldo al Manchester United non dipenderà tanto dal nuovo allenatore, quanto dalla competitività che avrà la squadra. E in quest’ottica sarà ritenuto decisivo il piazzamento dei Red Devils in questa stagione: se lo United non rientrerà nei primi quattro posti che gli consentirebbero la qualificazione automatica per la prossima edizione della Champions League, il portoghese farà le valigie e dirà addio.

Va specificato che, sul contratto biennale siglato la scorsa estate con il Manchester, non esiste alcuna clausola che consenta a Ronaldo di stracciare l’accordo in caso di mancata qualificazione. Anche se, secondo i tabloid inglesi, vi sarebbe comunque una sorta di gentlemen agreement che calciatore e club sono pronti a rispettare a seconda del piazzamento finale in Premier League.