Cagliari-Napoli, Spalletti bacchetta la squadra: “Rendiamocene conto”

Luciano Spalletti ha parlato del termine di Cagliari-Napoli: il tecnico azzurro non ha mancato di rimproverare la squadra

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a ‘DAZN’ dopo il pareggio 1-1 sul campo del Cagliari.

“Per noi è stata una partita complicata, il Cagliari meritava qualcosa di più o forse noi meritavamo qualcosa di meno. Non abbiamo mai preso in mano la partita, loro volevano fare questa partita e noi un’altra. C’è da essere contenti per il risultato finale: dopo queste partite di Europa League succede, ma abbiamo fatto troppo poco dal punto di vista della qualità. Non diciamo più che ci siamo tutti perché quando lo diciamo perdiamo 4-5 giocatori. Osimhen è stato bravo a recuperare, Fabian Ruiz era a rischio. Sono ragazzi eccezionali ma devono riconoscere anche loro che dobbiamo fare qualcosa in più: la qualità che abbiamo dobbiamo usarla”.

OCCASIONE PERSA – “Sì. Dire che per noi era importante vincere è una banalità. Ci sarebbe servito come entusiasmo. Non c’è riuscito di prendere la partita in mano forse anche per la bravura del Cagliari e di Mazzarri”.

ELMAS – “Mi è capitato lì per una situazione capitata venti secondi prima. Però con i ragazzi ci si capisce. Abbiamo sbagliato troppo dal punto di vista della costruzione. O ce ne rendiamo conto o diventerà troppo difficile”.

Cagliari-Napoli, Spalletti: “Speriamo di avere tutti a disposizione”

SEGNALE CAMPIONATO – “Quando si va a giocare in questi campi dove si lotta per non retrocedere diventa complicato. Sono stati inseriti calciatori che ridanno entusiasmo, completano le squadre. Sono partite difficile e bisogna sapersi adattare e noi lo abbiamo fatto poco”.

BARCELLONA, LAZIO, MILAN – “Si vivranno sicuramente emozioni, speriamo di viverle con i giocatori a posto e in condizione di giocare. Speriamo di averli tutti a disposizione. Saranno partite bellissime e bisogna viverle nella maniera corretta.