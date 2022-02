Cagliari-Napoli, altra tegola per Spalletti: duro colpo alla testa e cambio

Nel primo tempo di Cagliari-Napoli, una pedina della squadra guidata da Spalletti è stata costretto a lasciare il campo per infortunio

Ghiotta occasione per il Napoli, che potrebbe raggiungere la vetta della classifica in una giornata di Serie A in cui tutte le big non hanno vinto. Gli azzurri stanno affrontando in questi minuti alla Sardegna Arena il Cagliari di Mazzarri e il risultato è fermo sullo 0-0.

Per Spalletti, però, è arrivata un’altra tegola sul fronte infortuni. Al minuto 20 Di Lorenzo è stato protagonista di un duro contrasto aereo con Altare. Ad avere la peggio è stato proprio il laterale italiano. Subito dopo lo scontro, lo staff medico lo ha accompagnato fuori dal terreno di gioco con tanto di ghiaccio sulla testa.

Cagliari-Napoli, Spalletti perde anche Di Lorenzo: cambio obbligato con Malcuit

Il terzino ha, poi, provato a rientrare e rimettersi a disposizione, ma dopo un paio di minuti si è riaccasciato e alla fine è stato costretto ad arrendersi. Il tecnico di Certaldo a quel punto lo ha immediatamente sostituito inserendo Malcuit al suo posto. Non certo una buona notizia per i partenopei, che registravano già Lobotka, Anguissa, Lozano e Politano tra gli assenzi.

La preoccupazione è soprattutto in vista di giovedì: tra tre giorni è in programma il ritorno della super sfida dei playoff di Europa League col Barcellona, che decreterà il passaggio definitivo agli ottavi di finale. Le condizioni di Di Lorenzo andranno monitorate e in questi minuti l’ex Empoli farà degli accertamenti.