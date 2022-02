Corsa Champions League, Sarri ci crede: così dopo Udinese-Lazio

Le dichiarazioni di Maurizio Sarri al termine di Udinese-Lazio. Ecco le sue parole nel post gara

La Lazio non va oltre il pareggio contro l’Udinese. I biancocelesti di Maurizio Sarri sprecano così una ghiotta occasione per avvicinarsi al quarto posto, ora occupato dalla Juventus, che resta lontano quattro punti.

Il tecnico dei capitolini ha così commentato l’uno a uno della Dacia Arena ai microfoni di Dazn: “Viste le condizioni che c’erano, abbiamo fatto una buonissima partita. Non era semplice giocare senza Immobile e poi abbiamo perso anche Pedro. Fino al 75′ abbiamo meritato di vincere, poi abbiamo pagato ma era prevedibile”.

Crescita del gruppo – “Se avessimo tempo potremmo iniziare a lavorare sui piccoli particolari. Il gol preso è uno di questi. Ora però usciamo bene da dietro, palleggiamo quando c’è da palleggiare… ho visto una squadra vogliosa che ha fatto quello che doveva fare. Non posso dir nulla ai ragazzi”.

Udinese-Lazio, corsa al quarto posto: Sarri ci crede

Corsa Champions – “Potete lottare per il quarto posto? Se si fa un percorso… penso di sì. Senza impegni europei ci lotteremo già. Siamo da media Champions League quando non c’è il doppio impegno. Abbiamo dimostrato questa incapacità di giocare dopo tre giorni, oggi abbiamo dato anche questo segnale di miglioramento”.

Recupero Immobile – “Spero di averlo già per l’Europa League. Domani faremo un punto con il dottore. Cabral? Non ha una condizione come quella della squadra ma è riuscito a far abbastanza bene. Ha avuto un buon approccio”.

Modello Napoli – “La Lazio è una squadra diversa. Stiamo cercando di trovare il miglior modo per far esprimere questi giocatori”.