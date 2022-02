Juventus, infortunio Dybala | L’esito degli esami inguaia Allegri

Terminati gli esami per l’infortunio muscolare di Paulo Dybala, Allegri col fiato sospeso: l’esito per Villarreal-Juventus

Oltre al risultato e alla prestazione deludenti, contro il Torino è arrivato anche l’infortunio per il numero ’10’ bianconero: questa mattina gli esami al J-Medical.

Paulo Dybala si è fermato al 54′ del derby della Mole, appena ha sentito tirare il muscolo, e non ha voluto rischiare nulla. Anche l’argentino è consapevole del momento delicato che sta attraversando la Juventus e del fatto che Massimiliano Allegri avrà bisogno di tutti i migliori per centrare gli obiettivi stagionali. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, gli esami di questa mattina hanno escluso qualsiasi lesione muscolare per Dybala, ma il numero ’10’ non verrà rischiato contro il Villarreal. Martedì sera per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, quindi, l’argentino non sarà titolare e non sarà al fianco di Vlahovic e Morata nell’ormai celebre tridente.