Juventus, Allegri in emergenza: col Villarreal squadra ridotta all’osso

La Juventus deve fare i conti con più di qualche assenza: col Villarreal Allegri avrà pochissimi giocatori a disposizione, panchina all’osso

La Juventus è entrata nel periodo probabilmente più importante e decisivo della sua stagione. L’arrivo di Vlahovic e Zakaria ha dato uno slancio importante ai bianconeri, che però continuano ad avere qualche difficoltà nella qualità del gioco espresso e nella costruzione.

Dei problemi espressi anche nel derby contro il Torino, in cui è arrivato solo un pareggio che mette la squadra di Allegri in una posizione scomoda nella corsa Champions, che la vede comunque ancora davanti a tutte. Questo anche grazie alla sconfitta dell’Atalanta oggi in casa della Fiorentina, che tiene dietro le concorrenti. Sia i viola che la Dea hanno una partita da recuperare, con i nerazzurri che sono potenzialmente a pari punti e i gigliati a -2. E stasera anche la Lazio può accorciare a soli due punti di distacco. Ma ora per la Juventus c’è anche la Champions League, contro il Villarreal, altro snodo fondamentale.

Juventus, quante difficoltà di formazione col Villarreal: incognite Bonucci e Pellegrini

Ma in Champions col Villarreal, tra le squadre che gioca meglio in Spagna e per certi versi anche in Europa. E la Juventus dovrà affrontarla con una rosa ridotta all’osso, nella speranza di recuperare un paio di pedine che sarebbero vitali per Allegri. Allo stato attuale i bianconeri hanno a disposizione appena tredici giocatori di movimento, senza contare i giovani dell’Under 23 che verranno aggregati. Una formazione praticamente obbligata per il tecnico toscano, che davanti a Szczesny dovrebbe schierare la difesa a quattro con De Sciglio, Danilo, de Ligt e Alex Sandro. A centrocampo verso una maglia Cuadrado, Zakaria, Locatelli e Rabiot con la coppia Vlahovic-Morata in avanti.

A loro si aggiungono i soli Kean, McKennie e Arthur. Dybala infatti è infortunato e starà fermo almeno dieci giorni, proprio come Rugani. Out anche Chiellini (potrebbe tornare sabato) e Bernardeschi insieme a Kaio Jorge che non è in lista. I due dubbi principali riguardano Bonucci e Pellegrini: se Allegri dovesse convocarli allora la panchina sarebbe più lunga, altrimenti emergenza confermata. In ogni caso entrambi dovrebbero viaggiare con la squadra, poi resta comunque da valutare in condizioni. Verso la convocazione anche i giovani Ake e Soule.