“È spaventoso” | Da Allegri a Kean-Ronaldo: Juve ‘distrutta’

Juve di nuovo al centro del ciclone dopo il pareggio interno contro il Torino nel Derby della Mole. Critiche ad Allegri e società

La Juventus e Massimiliano Allegri tornano al centro del ciclone dopo il deludente pareggio interno nel derby contro il Torino. I bianconeri soffrono la squadra di Juric, creano poco e, al termine del match, il punto sta stretto più a Belotti e compagni.

Bremer ha annullato Vlahovic, in una serata anche sfortunata dal punto di vista degli infortuni per la squadra bianconera. Già senza Bonucci e Chiellini, Allegri ha perso anche Rugani prima del fischio d’inizio e Pellegrini e Dybala nel corso della sfida. E martedì la Juve sarà impegnata sul campo del Villarreal per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. A ‘Radio Punto Nuovo’, il giornalista Massimo Franchi si è espresso senza mezzi termini sulla stagione dei bianconeri: “Allegri guadagna 7 milioni di euro netti per 4 stagioni per quel genio di Agnelli, che lo ha cacciato e poi ripreso. Poi ci sono dei bonus che potrebbero portare l’allenatore addirittura a 9. È spaventoso fargli sottoscrivere un quadriennale. Gli fai un biennale: se il primo anno lo sbagli, hai ancora la seconda stagione. Però così ci sono altre tre stagioni e anche i giocatori lo sanno. Arrivabene è stato soprannominato come ‘partemale’, ha svenduto il maggior cannoniere del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo. Sostituendolo con Kean. Qui siamo pazzi”.

Juventus, Allegri e la società nel mirino

Franchi ha poi concluso sul calciomercato invernale: “A gennaio ci si è resi conto che serviva qualcuno e chapeau, è stato preso Vlahovic, il capocannoniere del campionato. In più è stato preso Zakaria, un ottimo centrocampista. Per la prima volta la Juve aveva preso un giocatore simile a Pogba, che può fare benissimo quello che facevano Khedira o Emre Can. Venerdì entrambi sono stati travolti dalla situazione”.