Nel pomeriggio sono state diramate le designazioni arbitrali dei prossimi quattro match degli ottavi di Champions League

Sarà interamente tedesca la squadra arbitrale che dirigerà il match di martedì sera tra Villarreal e Juventus. I bianconeri, dopo il pareggio nel derby contro il Torino, torneranno infatti in campo nella trasferta europea martedì alle 21.00.

Ad arbitrare l’incontro sarà Daniel Siebert, fischietto tedesco con tanta esperienza in Champions League. In questa stagione, ad esempio, ha già incrociato altre due italiane: l’Inter nel match di andata della fase a gironi perso 0-1 contro il Real Madrid, e l’Atalanta nel pareggio in trasferta contro lo Young Boys per 3-3.

La squadra arbitrale sarà poi completata dai due assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn, mentre quarto uomo Sven Jablonski. Al Var, invece, ci saranno Bastian Dankert e Harm Osmers come Avar. L’unico precedente di Siebert con la Juventus risale al 24 novembre 2020, quando i bianconeri si imposero per 2-1 sul Ferencvárosi TC.