Calciomercato Juventus, i rinnovi dopo la Champions: la data

Calciomercato Juventus, il capitolo rinnovi verrà affrontato dopo l’impegno in Champions League con il Villarreal: ecco quando

Giorni cruciali in casa della Juventus. Le attenzioni del club bianconero, per la prossima settimana, sono concentrate sulla Champions League, ma non solo.

E’ il momento di pensare anche ai rinnovi contrattuali più delicati e così, dopo l’andata degli ottavi di finale contro il Villarreal, il giorno dopo, dunque mercoledì, come riportato da ‘Tuttosport’ è previsto in agenda un Consiglio d’Amministrazione in cui si metteranno sul tavolo le questioni più urgenti. Il rinnovo più delicato, come noto, è quello di Dybala. All’agente dell’argentino sarà presentata una offerta più bassa rispetto a quella (8 milioni più 2 di bonus) attorno alla quale era stata trovata una intesa di massima. La fumata bianca, per cui, è tutta da scrivere. Viene dato invece quasi per scontato il rinnovo di Cuadrado e anche quelli di De Sciglio, Perin e Bernardeschi presentano meno problemi.