Juventus, panchina Allegri in bilico: decisione presa

Ancora tante le critiche nei confronti del tecnico. La scelta è stata presa: via qualora non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League

E’ un turno davvero ricco di sorprese quello che andrà in archivio domani con Cagliari-Napoli e Bologna-Spezia. La giornata si è aperta con il pareggio della Juventus, nel derby della Mole, contro il Torino. I bianconeri sono stati beffati da Belotti. Ieri sono arrivati i pareggi, con il brivido di Roma, in casa contro il Verona, e Milan, in trasferta contro la Salernitana.

Oggi dopo il ko dell‘Atalanta, contro la Fiorentina, l‘Inter di Simone Inzaghi è riuscita addirittura a far peggio, perdendo in casa, a San Siro, contro un Sassuolo scatenato, per 2 a 0. I nerazzurri hanno così perso punti su tutte le sue rivali.

E’ tempo, dunque, di rimpianti per tutti, per aver perso un’occasione di rosicchiare punti alle avversarie. La Juventus, soprattutto, avrebbe potuto avvicinare la vetta della classifica, che continuare, invece, ad essere distante tanto, ben nove lunghezze. Gli arrivi di Dusan Vlahovic e Zakaria non sono serviti per mettere in fila una serie di vittorie, utili per tornare in alto.

Massimiliano Allegri, inevitabilmente, è così tornato ad essere nel mirino della critica. Il pareggio contro il Torino sembra aver convinto solamente lo stesso tecnico. I tifosi, come gli addetti ai lavori, si aspettavano ben altro dalla sua squadra, apparsa troppo passiva contro i granata.

In queste ultime ore si è così tornati a parlare di una possibile separazione di Massimiliano Allegri con la Juventus. Agli utenti Twitter di Calciomercato.it è stato, così, chiesto cosa dovrebbero fare i bianconeri con il tecnico livornese.

Calciomercato Juventus, addio Allegri: la scelta degli utenti

La risposta è stata netta: l’ex Milan dovrebbe essere esonerato qualora la Juventus non dovesse centrare il quarto posto. Questa opzione ha raccolto il 40,5% dei voti.

Per il 29.7% il club dovrebbe dare una fiducia incondizionata al suo mister. Il 16,2, invece, lo manderebbe via prima della chiusura del campionato, se non dovesse approdare ai Quarti di finale di Champions League contro il Villarreal.

C’è, anche, infine, un 13,5% dei votanti che manderebbe via Massimiliano Allegri in ogni caso, qualsiasi sia il risultato finale.