Cagliari-Napoli, Spalletti perde un altro big per infortunio

Cagliari-Napoli, problemi per Spalletti: altra assenza per infortunio per il tecnico azzurro, attacco in emergenza

Il Napoli prepara la trasferta di Cagliari, ma ci sono diversi problemi di formazione per Spalletti. Il tecnico azzurro perde un’altra pedina per infortunio e si trova a dover fronteggiare una nuova emergenza.

L’ulteriore assenza nel reparto offensivo sarà quella di Lorenzo Insigne, che risente di un affaticamento alla coscia destra. Per precauzione, il capitano partenopeo non prenderà parte alla sfida e va aggiungersi agli indisponibili Politano, Lobotka, Lozano e Anguissa. Non ci saranno problemi per Fabian Ruiz e Osimhen invece.