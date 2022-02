Cagliari-Napoli, Mazzarri: “Il mio rapporto con Spalletti? Ecco la verità”

Cagliari-Napoli, il tecnico dei sardi Walter Mazzarri parla in conferenza stampa alla vigilia: le sue dichiarazioni su Spalletti e non solo

Una partita da grande ex per Walter Mazzarri, che con il suo Cagliari contro il Napoli cerca punti pesanti per la rincorsa salvezza. Il tecnico rossoblù ha presentato la sfida di lunedì in conferenza stampa.

Nessun pensiero particolare agli azzurri, ma concentrazione sul suo presente. “Saluterò a fine partita tutte le persone con cui ho lavorato a Napoli e sono stato bene, ma non c’è passato che tenga – ha spiegato – Per me ora conta solo il Cagliari. Sappiamo il valore del Napoli, lo abbiamo visto con il Barcellona, ma se siamo concentrati per 95 minuti possiamo mettere in difficoltà anche le grandi, come abbiamo fatto con l’Atalanta. Non voglio vedere altri cali di tensione come ad Empoli. Dobbiamo fare l’impossibile per conquistare punti sempre, sui risultati delle altre non possiamo fare molto. Domani dovremo essere molto aggressivi per non farci palleggiare in testa”. Sul suo rapporto con Spalletti: “Tutto risolto, c’è stato qualche screzio ma ora è tutto ok, è chiaro che ognuno vuole battere l’altro”.