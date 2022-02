Pechino 2022, l’Italia sorride ancora: bronzo per Francesca Lollobrigida

I Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 continuano a regalare emozioni e medaglie alla selezione italiana. Nuovo traguardo con la mass start femminile

Arrivano ancora gioie dalle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 per l’Italia che rimpolpa ulteriormente il medagliere con il successo ottenuto questa mattina da Francesca Lollobrigida. L’atleta azzurra porta infatti a casa un’importante medaglia di bronzo nella finale della mass start di pattinaggio velocità.

A precederla l’olandese Irene Schouten, vincitrice della competizione, davanti alla canadese Ivanie Blondin. Per la Lollobrigida si tratta della seconda medaglia vinta in queste Olimpiadi Invernali dopo l’argento portato a casa nel pattinaggio di velocità 3.000 metri. Per ciò che concerne al contrario la gara maschile, Andrea Giovannini, invece, si è piazzato all’11esimo. Con quella dell’atleta femminile il team Italia arriva a quota 17 medaglie a Pechino 2022, due delle quali d’oro, quelle vinte da Arianna Fontana nello short track 500 metri e dall’accoppiata Stefania Constantini e Amos Mosaner nella gara di curling, per ciò che riguarda il torneo di doppio misto.