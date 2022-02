Napoli, tegola per Spalletti: il comunicato UFFICIALE sull’infortunio

Brutte notizie dall’infermeria per Luciano Spalletti, il tecnico del Napoli deve fare i conti con una assenza importante: la nota del club

Dopo il pareggio nell’andata dei playoff di Europa League in casa del Barcellona, il Napoli torna a concentrarsi sul campionato, con la trasferta di lunedì a Cagliari. Ma per Luciano Spalletti si prospetta una nuova emergenza in infermeria.

Agli infortuni di Politano, Lobotka e Lozano, si aggiunge infatti quello di Frank Anguissa, che era uscito malconcio dal Camp Nou per un problema muscolare. La nota appena diffusa dal club partenopeo dopo gli esami strumentali di oggi spiega che il giocatore ha riportato “una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra“. Il camerunense sarà dunque fuori causa per la trasferta contro i rossoblù ed è seriamente a rischio anche per gli impegni successivi.