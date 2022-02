Juventus, il nuovo acquisto nel mirino: “Non mi convince affatto”

Il pareggio ottenuto nel derby della Mole contro il Torino dalla Juventus, ha fatto storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori: nel mirino un nuovo acquisto

Non è piaciuta per niente la Juventus vista ieri contro il gagliardo Torino di Ivan Juric, che ha messo in seria difficoltà la squadra di Massimiliano Allegri per larghi tratti della partita. Giusto il pareggio per 1-1, gol di de Ligt e di capitan Belotti, maturato al termine dei 90 minuti, ma le ambizioni Champions League della squadra torinese subiscono una brusca frenata, in attesa delle gare delle inseguitrici, Atalanta e Lazio su tutte.

Il gioco continua a latitare e Allegri continua ad essere al centro della critica. Ma anche i nuovi acquisti arrivati a gennaio, Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, non hanno convinto. Il centravanti serbo è stato servito poco e male, mentre il centrocampista appare ancora spaesato e non ben inserito nel meccanismo della squadra bianconera, spesso inceppato fin dall’inizio della stagione.

Sull’ex Borussia Moenchengladbach, non è tenero il giudizio del giornalista Furio Focolari: “Da ieri dico che Zakaria non mi convince affatto, è un giocatore normalissimo, niente di più – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Non lo mischiamo con Vlahovic, non hanno niente in comune. Zakaria non aggiunge quasi nulla. Per quanto riguarda il serbo, non è abituato a giocare ogni tre giorni e la Juve fa un tipo di gioco che non lo sta favorendo. Gioca sempre spalle alla porta, mentre lui va lanciato in profondità. La Juventus, ripeto, non mi convince. Quando una squadra ha tutti questi infortuni muscolari, non credo alla casualità”.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: “Un paio d’anni li farei”

C’è spazio anche per parlare di mercato e l’argomento che tiene banco in casa Juventus è sempre il prolungamento contrattuale di Paulo Dybala, con l’attuale accordo in scadenza il prossimo 30 giugno. A breve è atteso Jorge Antun, che cura gli interessi del ‘La Joya’, in Italia per tornare a sedere al tavolo delle trattative con la Juventus. Nel frattempo, c’è da registrare l’ennesimo guaio fisico che ieri lo ha costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco. “Dybala non ha mai avuto problemi ad inizio carriera, adesso ha sempre qualcosa che lo condiziona nel suo rendimento – il parere di Roberto Pruzzo a ‘Radio Radio’ – Un paio d’anni di contratto a Dybala glieli farei, perché fa la differenza. Ma le società fanno anche altre valutazioni, comprese le condizioni fisiche”.