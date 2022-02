VIDEO CM.IT | “Uomini forti, destini forti”: Spalletti sta cambiando il Napoli

Luciano Spalletti sta cambiando il Napoli: Inter e Barcellona sono la dimostrazione di una squadra che sa imporre il gioco ma anche soffrire

“Uomini forti, destini forti”. La massima di Luciano Spalletti è viva negli spogliatoi di Castelvolturno. Il tecnico di Certaldo sta cambiando il Napoli.

L’allenatore ha ereditato una squadra reduce dalla mancata qualificazione in Champions, è arrivato in una società che da tempo non fa mercato e ha lasciato la sua impronta.

Gli azzurri hanno imparato ha imporre il proprio gioco, ma anche a difendere e soffrire quando è il caso di farlo. Con il Barcellona è arrivata un’importante prova di solidità ed ora arriva un altro banco di prova. La trasferta di Cagliari in emergenza sugli esterni e a centrocampo. Un test per capire se davvero Napoli è fatta da “uomini forti” in grado di scrivere quei “destini forti” che all’ombra del Vesuvio possono far sognare.

