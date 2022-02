Kalinic: “Ecco il segreto del Verona”. Poi ‘esalta’ Tudor

Kalinic ha da poco lasciato il Verona e l’Italia per tornare in Croazia, all’Hajduk Spalato

“Il segreto del Verona è il gioco collettivo. Corrono e si impegnano tutti, per tutta la gara: così chiunque può segnare”. A ‘Il Messaggero’ Nikola Kalinic ha tessuto le lodi del club scaligero, lasciato a inizio febbraio per chiudere la carriera in Patria, nel ‘suo’ Hajduk Spalato.

“E’ stato molto bello riabbracciare i tifosi – ha sottolineato il 34enne, autore in Serie A di 44 gol in 147 partite – L’Hajduk mi ha dato tanto, voglio vincere e ripagare la loro fiducia con dei trofei”.

Kalinic fa ritorno a casa dopo un’esperienza alla fine positiva con la maglia del Verona – domani avversario della Roma, altra ex squadra del croato – grazie al grande feeling con Igor Tudor: “Siamo amici. E’ un grande allenatore, molto competente che vive per il calcio. Prevedo per lui una carriera importante, diventerà un top