I consigli al Fantacalcio per la ventiseiesima giornata di Serie A

Chi schierare al fantacalcio, alla ventiseiesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

La Serie A torna in campo con la ventiseiesima giornata. Si parte con il derby della Mole fra il Torino e la Juventus di Massimiliano Allegri. Attenzione anche alla gara fra l’Inter di Simone Inzaghi e il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il Milan va invece a Salerno.

Fantacalcio, i consigli per la 26esima giornata

Torino-Juventus venerdì ore 20.45

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

Hot: Brekalo è una certezza. Dybala vuole illuminare il derby

Not: Rabiot non ci convince

Sorpresa: Belotti vuole riprendersi il pubblico granata

Sampdoria-Empoli sabato ore 15

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

Hot: Sensi e Bajrami, fantasia al potere!

Not: Stojanovic ha il cartellino troppo facile

Sorpresa: Tornate a schierare Candreva

Roma-Verona sabato ore 18

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Smalling, Kumbulla, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Hot: Pellegrini e Barak, le certezze del centrocampo

Not: Ceccherini non è la vostra prima scelt

Sorpresa: Simeone si esalta nei grandi stadi

Salernitana-Milan sabato ore 20.45

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, Radovanovic, L. Coulibaly; Perotti; Bonazzoli, Djuric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Hot: Giroud cerca l’acuto in trasferta. Ederson ha regalato buone sensazioni

Not: Fazio può andare in difficoltà

Sorpresa: Bonazzoli sentirà aria di derby

Fiorentina-Atalanta domenica ore 12.30

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Sottil.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Malinovskyi, Boga.

Hot: Piatek ha già sparato contro l’Atalanta. Malinovskyi è super

Not: Pessina non è giocatore da bonus

Sorpresa: Maleh ci piace!

VENEZIA-GENOA domenica ore 15:00

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Ceccaroni, Caldara, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Nani.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Gudmundsson; Destro.

Hot: Destro è una buona idea come Aramu. Hefti si può schierare

Not: Evitate Badelj

Sorpresa: Ekuban è pronto per trovare la giusta mira

INTER-SASSUOLO domenica ore 18:00

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Vidal, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Chiriches, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Hot: Troppe critiche da spazzar via, riecco Lautaro! Ok Dumfries e Raspadori

Not: de Vrij ha perso certezze

Sorpresa: occhio a Dimarco su calcio piazzato

UDINESE-LAZIO domenica ore 20:45

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Marì; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Soppy; Deulofeu, Beto.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Hot: Zaccagni ha il piede caldo! Sì a Savic e Deulofeu

Not: In arrivo malus per Becao

Sorpresa: Basic potrebbe stupire in zona gol

CAGLIARI-NAPOLI lunedì ore 19:00

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Ceppitelli, Obert; Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens.

Hot: Riecco Mertens. Sì a Zielinski e Pereiro

Not: Goldaniga può star fuori

Sorpresa: Fabian Ruiz pronto per i bonus

BOLOGNA-SPEZIA lunedì ore 21:00

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Aebischer, Schouten, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Maggiore; Gyasi, Manaj, Verde.

Hot: Erlic una garanzia. Fiducia ad Orsolini

Not: Evitiamo Kiwior, difficilmente porta bonus

Sorpresa: Rilanciamo Barrow