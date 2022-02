Di Lorenzo, l’agente consiglia il Napoli: “Lo venderei”

L’agente di Di Lorenzo e Politano ha fatto il punto sui due calciatori: “Fossi nel Napoli lo venderei” e fa la cifra

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo, ha fatto il punto sul futuro dei due suoi assistiti.

Il procuratore è partito dal pareggio contro il Barcellona: “E’ un grande risultato, giocare lì è sempre difficile. Il risultato dimostra la maturità della squadra. I momenti difficili sono passati, la proiezione sembra di quelle buone per il finale di stagione”.

Su Di Lorenzo Giuffredi si sofferma maggiormente: “Se gioca a Barcellona o altrove non cambia, ci mette sempre la stessa calma e forza. Vista la sua età, sono sempre per venderli questi giocatori dovessero arrivare offerte importanti. Davanti ad una proposta importante, se fossi il Napoli lo venderei. Abbiamo gli esempi di Allan e Hysaj: non sono stati venduti e poi uno è andato via a zero e l’altro per cifre minori. Fossi il Napoli e arrivasse un’offerta importante da parte di un club lo venderei. Se hai un giocatore di 22-23 anni puoi anche rifiutare offerte importanti, ma a 26-27 si accetta subito. Fossi un presidente ragionerei così. Oggi c’è un solo calciatore per il quale rifiutare qualsiasi offerta: Mbappé. Per il resto tutti sono sostituibili”.

Calciomercato Napoli, agente Di Lorenzo: “Offerte potrebbero arrivare”

Continuando a parlare di Di Lorenzo, Giuffredi fa anche la cifra giusta per l’addio: “Secondo me può valere minimo 25-30 milioni. Non possono non arrivare offerte per un giocatore come Di Lorenzo. Potrebbe giocare nel Barcellona, l’Atletico Madrid è sempre stato interessato. Offerte potrebbero arrivare”.

Sulle condizioni di Politano l’agente spiega: “Non ci sarà contro il Cagliari. Con la Lazio tornerà sicuramente, con il Barcellona potrebbe farcela”.