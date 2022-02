Juventus, futuro Dybala e de Ligt: il ‘consiglio’ di Marchisio

La Juventus si prepara al derby con il Torino, parla un habituè come il grande ex Marchisio che ‘consiglia’ la dirigenza su Dybala e de Ligt

Riparte la caccia, in campionato, al quarto posto per la Juventus. Dopo il pari con l’Atalanta, altro appuntamento importante questa sera in una grande classica come il derby contro il Torino.

Dalla stracittadina, i bianconeri e soprattutto Allegri attendono risposte importanti. Gara da non fallire sia per la corsa in campionato che per prepararsi al meglio all’andata degli ottavi di finale di Champions League in casa del Villarreal e in programma martedì. La sfida viene presentata, in una intervista sulla ‘Gazzetta dello Sport’, da Claudio Marchisio. Il grande ex bianconero parla di un match senza dubbio speciale per lui ma non solo, affrontando anche temi relativi al mercato bianconero e al futuro di alcuni big.

Calciomercato Juventus, Marchisio: “Dybala e de Ligt sono il futuro”

Sul match di stasera, Marchisio spiega: “Non sarà facile, con le assenze di Bonucci, Chiellini e Bernardeschi. Allegri terrà in caldo il tridente per il Villarreal, quando sei in difficoltà lui è uno capace di darti leggerezza. Stasera la partita sarà decisa dal primo gol, l’importante è sbloccarla”. Sul mercato, idee altrettanto chiare: “Se la Juventus vuole tenere uno zoccolo duro deve costruirlo fin da subito. Dybala e de Ligt non si possono perdere, per valore e carta d’identità vanno tenuti. Insieme a Vlahovic, Chiesa e altri, rappresentano il futuro di questa squadra”.