Rischio esonero in Serie A, arriva il blitz del presidente; momento decisivo per il futuro del tecnico

La vittoria manca da troppo tempo e il Bologna si interroga sull’operato di squadra e tecnico. Nonostante la posizione in classifica sia ancora tranquilla – 28 punti, a più sette dalla zona retrocessione – nulla sembra da escludere nel giro di poche settimane. Nemmeno l’esonero di Sinisa Mihajlovic.

Joey Saputo, riporta il ‘Corriere dello Sport’, starebbe valutando il suo blitz a Bologna, che potrebbe avvenire nella giornata di domani. Le prossime ventiquattro ore sembrano decisive per sciogliere ogni riserva sulla sua presenza in città. Tra i temi più caldi che affronterà il presidente c’è la posizione in classifica del club, il malumore dei tifosi, gli investimenti sullo stadio e la questione bilancio. E, appunto, il futuro del tecnico serbo.

Calciomercato Bologna, Saputo in città: dubbi sul futuro di Mihajlovic

Le stanze di Casteldebole, aggiunge il quotidiano, starebbero vibrando di elettricità: la sfida di lunedì contro lo Spezia è considerata vitale. I dirigenti valutano infatti le prossime due partite un passaggio decisivo per uscire dai problemi tornando a macinare punti come nel girone d’andata.

Così come i giocatori, dunque, anche l’allenatore è sotto osservazione. Un passo falso contro lo Spezia, e una sconfitta contro la Salernitana, potrebbero portare al suo esonero. L’ultima vittoria ottenuta, del resto, risale alla sfida di fine dicembre contro il Sassuolo.

Il presidente Saputo valuterà dunque la delicata situazione. Un esito positivo contro i liguri già potrebbe spazzare via i dubbi, ma ogni altro risultato potrebbe avviare una serie di reazioni a catena difficile da prevedere. E il sogno per l’eventuale successione di Mihajlovic si chiama Gattuso. Il tecnico serbo ha così un solo obiettivo in vista di lunedì: la vittoria.