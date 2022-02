Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale Europa League: post gara Barcellona-Napoli, mentre in campo ci saranno Atalanta e Lazio

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale coppe europee. Ci soffermeremo in particolare sulla serata di Europa League. Senza perdere di vista il calciomercato.

Ci collegheremo anche da Barcellona per parlare della sfida tra Barcellona e Napoli, senza dimenticare gli impegni di Atalanta e Lazio contro, rispettivamente Olympiacos (a Bergamo) e Porto (in trasferta). Tanti gli ospiti che si collegheranno oltre alla redazione di Calciomercato.it.